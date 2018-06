A época festiva pode revelar-se mais um desafio para manteres a tua rotina de corrida habitual. "Viajar implica um esforço acrescido sobre o

corpo, especialmente quando se trata de um atleta que está habituado a mexer-se e a enfrentar desafios", refere o membro do Nike Performance

Council, David McHenry, fisioterapeuta doutorado em fisioterapia, terapeuta-chefe e treinador de força do Nike Oregon Project.

A boa notícia é que, se souberes fazer as malas de forma inteligente e planeares a viagem com antecedência,

consegues manter-te em forma durante este período e divertires-te bastante pelo meio.

É uma promessa.