RECUPERAÇÃO A recuperação é tão importante como os

treinos exigentes. Ouve o que o teu corpo

precisa nos diasde recuperação, quer isso

signifique não fazer nada por completo, fazer

treino multidisciplinar com a aplicação N+TC

ou correr alguns Quilómetros de recuperação.

Idealmente, pelo menos, dois dias de recuperação

devem ser passados a correr. As corridas de

recuperação aumentam a tua resistência e

ajudam-te a recuperar com a melhor qualidade

possível após um treino intenso. Devem ser como

as Corridas de progressão. Vê os Tipos de corridas

para conheceres a definição de Corrida de progressão.