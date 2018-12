CHRIS BENNETT Chris Bennett é o Treinador principal global do Nike+ Run Club. Após destacar-se na escola secundária, tornou-se capitão das equipas de corta-mato e atletismo da Universidade da Carolina do Norte. Depois da licenciatura, com a equipa da Nike Farm, conseguiu a proeza de correr uma milha em 4 minutos. Dos Nike Cross Nationals aos campeonatos nacionais em pista coberta e no exterior, Bennett treinou atletas incrivelmente bem-sucedidos. Como treinador principal global do Nike+ Run Club, Bennett gosta de orientar e ajudar todos os corredores a tornarem-se atletas melhores e mais rápidos.