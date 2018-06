RESISTÊNCIA - 3-5 QUILÓMETROS Prepara-te para chegares mais

longe no dia da corrida com a

tua corrida mais longa da semana. Presta mais atenção à qualidade do

teu ritmo durante o curso das tuas

corridas. Tenta manter um ritmo que

seja 60-90 segundos mais lento do

que o teu ritmo alvo para o dia da corrida.