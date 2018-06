Agora que já correste algumas vezes, chegou o momento de te equipares adequadamente

Gostaríamos que compreendesses melhor as inovações de desempenho por detrás da razão

pela qual deves adquirir um determinado equipamento de running, de forma a que pareças

e te sintas um corredor.

VAMOS COMEÇAR OK. Somos a Nike. Claro que o primeiro ponto a destacar são as sapatilhas. É efetivamente

aquela peça do equipamento que não podes de maneira nenhuma negligenciar quando

decides começar a correr.



E esperamos que não te ocorra recuperar aquele par de sapatilhas antigo para o efeito. Não

escolhas as tuas novas sapatilhas de running apenas pela parte estética (mesmo que aquela

edição limitada combine na perfeição com o resto do teu equipamento).



Adquire as sapatilhas que mais se adequam às tuas necessidades. Visita a loja Nike mais

próxima para uma análise gratuita da tua corrida. Quando estiveres a corer na passadeira,

os especialistas da Nike vão analisar a tua marcha e verificar quais as sapatilhas que melhor

se adequam à tua biomecânica. São apenas necessários alguns minutos para que possam

assegurar o par perfeito para ti.



EQUIPAMENTO Comecemos pelo básico. É certo que nos focamos bastante nas nossas inovações, mas a

razão pela qual toda esta tecnologia importa prende-se com o facto de que este equipamento

te pode ajudar a correr melhor. Pode fazer com que te sintas mais rápido, mais confortável e

fresco (o que torna a corrida mais divertida). Eis algumas coisas que deves ter em consideração

quando comprares o teu equipamento de running.

TRANSPIRAR NÃO VAI SER UM PROBLEMA Regra de ouro: não corras com uma t-shirt de algodão. As fibras de algodão ficam pesadas

e húmidas quando transpiras, o que pode tornar mais difícil manter a frescura. As camisolas

especificamente concebidas com tecidos técnicos para corridas (como o Dri-FIT) são ideais,

porque são leves, confortáveis e não acumulam transpiração em excesso. Recomendamos

que acrescentes uma ou duas camisolas Dri-FIT ao teu armário com equipamento de running.

AS MELHORES PARTES DE BAIXO A maioria dos corredores prefere correr em calções e/ou tights. Existe uma grande variedade

de estilos e inovações para tights de desempenho, assim como vários comprimentos e tipos

de calções. As tights ajudam-te a manter as pernas quentes e a prevenir fricções, enquanto

os calções são perfeitos para os dias de maior calor. O que vestes depende de ti, por isso

queremos certificar-nos de que não utilizas nenhuma parte de baixo que te abrande o ritmo.

USA E ABUSA DAS MEIAS As bolhas são um problema. As meias de running podem ajudar-te a evitá-las. Eliminam

melhor o suor do que as meias comuns, proporcionam amortecimento localizado para

maior conforto, bem como compressão para minimizar o inchaço. As possibilidades são

muitas: desde meias no-show, quarter, crew e over-the-calf, pelo que a tua escolha é

mesmo uma questão de gosto.

PROTEGE O TEU PEITO Se és mulher, o teu soutien de desporto importa tanto como as tuas sapatilhas. 80%

das mulheres utiliza o tamanho e o tipo de soutien errados. Não sejas mais uma. Evita

problemas lombares e procura o máximo conforto com um soutien de desporto que te

mantém protegida durante a corrida. Utiliza o serviço online Nike Pro Bra 360 Fit para

encontrares o soutien de desporto que mais se adequa a ti.