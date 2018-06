Já enfrentaste alguns tipos de corrida diferentes. Está na altura de começares

a pensar como o teu método vai afetar a tua experiência de corrida. MANTÉM-TE DIREITO, MAS NÃO RÍGIDO Os corredores têm tendência para acumular tensão na parte superior do seu corpo.

Mantém a cabeça erguida, olha para a frente (mas sempre com cuidado com o que

podes encontrar no chão, como ramos de árvore espalhados num trilho), deixa os

braços balançarem naturalmente e não encolhas os ombros nem cerres os punhos. UMA CORRIDA DESCONTRAÍDA ORIGINA UMA CORRIDA MAIS RÁPIDA Manter o rosto, pescoço e ombros descontraídos vai ajudar-te a evitar

que gastes a energia de que vais precisar para manter a resistência até

ao final. Uma corrida descontraída origina uma corrida mais rápida. MAS SEM PERDER O RITMO... O ideal é que o teu ritmo seja consistente e eficaz. Encontra o equilíbrio perfeito. E O MELHOR DE TUDO É QUE NÃO PRECISAS DE

ALTERAR O TEU MÉTODO PARA TE TORNARES MAIS RÁPIDO O teu corpo é único. Assim sendo, tens naturalmente um ritmo próprio. Aceita-o. Embora existam algumas

sugestões gerais, o teu método vai-se tornando mais eficaz à medida que corres e te tornas mais forte.