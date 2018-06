AOS VOSSOS POSTOS, PREPARAR, PARTIDA

No mundo do running, corremos juntos porque partilhamos esta verdade:

estamos todos destinados a ser corredores. (Sim, até tu.) Mas não começámos assim. Começámos como novos corredores. Fizemos as corridas iniciais,

as corridas difíceis, as corridas "que chatice" e as corridas "uau, não sabia que conseguia corer

assim". Depois, apercebemo-nos que ser um corredor não é só correr. Ser um corredor é algo

que está dentro de nós.

É por isso que o Nike+ Run Club está aqui para te ajudar a começar. Vem correr connosco. Pode continuar a haver alguns medos, algumas dúvidas ou até mesmo alguma apreensão.

Antes de cruzares a meta, queremos esmagar alguns dos medos mais comuns que muitos

corredores iniciantes sentem.



NÃO PRECISAS DE TER UM TIPO ESPECIAL DE CORPO PARA CORRER A verdade é que, se tiveres um corpo, já podes correr. E já está. Independentemente

do teu tipo de corpo, não se coloca a questão de seres ou não um corredor.

NINGUÉM TE ESTÁ A JULGAR POR SERES UM CORREDOR INICIANTE A não ser que tenhas um cartaz gigante ao pescoço que indique "novato", as outras pessoas

não têm forma de o saber. Podes sentir insegurança, mas a verdade é que ninguém te julga

quando estiveres a correr. O mais provável é que venhas a servir de inspiração para alguém.



NÃO PRECISAS DE CORRER TODOS OS DIAS PARA MELHORAR A consistência é um fator-chave para melhorares a tua corrida, mas não exageres. Os dias de

recuperação são tão importantes como os treinos mais intensos, pelo que não há problema em

tirar um dia ou dois de folga.

NÃO TENS DE FICAR À ESPERA DE MELHORAR PARA IRES CORRER COM OUTRAS PESSOAS Correr em grupo não tem de ser intimidante. Antes pelo contrário, procura amigos com quem

correr logo que possas. Os corredores que correm em grupo acabam muitas vezes por corer

melhor, apoiando-se uns aos outros independentemente do ritmo e do nível. Não te esqueças

de que podes correr connosco nas NRC Live Sessions. Encontra um clube de corrida perto de ti.