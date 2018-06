DICA Hoje, não te preocupes com a distância nem com a velocidade a que corres.

Deves sentir-te confortável com o esforço; caso contrário, abranda o ritmo até

te sentires. A vitória está em saíres à rua e mexeres as pernas. Se o fizeres,

ganhas. És incrível. E, para celebrares esta pequena vitória (e um grande passo),

vamos falar sobre outras coisas que também são incríveis... sobre running, claro.