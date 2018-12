Parabéns. Conseguiste! Concluíste o percurso "Aos vossos postos, preparar, partida". Talvez não acredites, mas já eras um corredor

desde o início. Agora apenas conseguiste prová-lo a ti mesmo.



Ao longo do percurso já te foste estabelecendo como um corredor:



aprendeste mais sobre distribuição de quilómetros. Aprendeste mais sobre dias de recuperação. Aprendeste mais

sobre treinos multidisciplinares. Correste uma longa distância. Correste de forma inteligente. Correste RÁPIDO.



Provaste que estás apto para enfrentar novos desafios. Provaste que és capaz de fazer todos os treinos

das elites. Provaste que já tinhas todas estas capacidades antes. O mundo de corrida está aos teus pés.



E agora, o que se segue? Agora tens de continuar a correr. Estás no início do capítulo de uma eterna história de corrida.

Há uma frase que temos por hábito utilizar e que consideramos que se adequa a todos os percursos de corrida.