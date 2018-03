Já fizeste seis corridas (boa!), mas sabes que mais? Não és apenas um corredor. És um atleta.

O treino multidisciplinar é uma excelente forma de tirares partido de um dia de recuperação. TENS DE FAZER MAIS DO QUE CORRER PARA CORRERES MELHOR Desde a criação de um tronco forte, ao fortalecimento da tuas pernas para passadas fortes, o treino multidisciplinar vai ajudar-te a

correr melhor. Utilizamos os treinos do Nike+ Training Club para nos tornarmos corredores mais fortes, mais rápidos e mais em forma.

Recomendamos que treines com a aplicação NTC num dia de recuperação ou através de um treino para complementar a tua corrida. SEGUEM-SE ALGUNS TREINOS NTC PARA COMEÇARES PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA: FRESH HIT Uma introdução ao treino de alta intensidade intervalado com movimentos que irão desafiar todas as partes do corpo. TREINO CARDIOVASCULAR RÁPIDO Melhora o tempo de reação e cria massa muscular magra com movimentos de resistência e treino de estabilidade. PARA ALONGAR, EXPERIMENTA: TREINO DE IOGA PREPARADO PARA CORRER Dobra-te, respira e encontra o teu fluxo com este programa de 6 minutos inspirado no ioga para apoiar a tua corrida.

Pode ser utilizado antes ou depois do treino. TREINO DE PREPARAÇÃO PARA IOGA Deixa-te levar e explora a postura e a técnica com esta calma introdução ao ioga. PARA OBTER UM TRONCO MAIS FORTE:

TREINO DE ESTABILIDADE DO TRONCO Este treino centra-se no tronco e reforça os grupos musculares que suportam a articulação da anca,

ajudando a criar força para a tua passada. TREINO DE ABDOMINAIS E BRAÇOS Este treino baseado na força incorpora exercícios concentrados em grupos musculares, alternando entre

a parte inferior e superior do corpo, ao mesmo tempo que ativa o tronco de forma consistente.