ESTA LESÃO É COMUM ENTRE OS CORREDORES E AS SUAS POTENCIAIS CAUSAS SÃO PROFUNDAS,

MAS EXISTEM ALGUMAS FORMAS DE A COMBATER.







Se alguma vez tiveste fasceíte plantar sabes que é algo que não desejarias a ninguém. Quando a fáscia plantar, uma

camada de tecido espesso que se estende a partir do meio do pé e suporta o arco do pé, fica inflamada e/ou sobrecarregada, provoca uma

dor lancinante na parte inferior do teu pé, do calcanhar até aos dedos. Geralmente é mais doloroso de manhã, quando sais da cama e dás os

primeiros passos. E, infelizmente para nós, esta lesão é extremamente comum entre os corredores.





"São muitos os fatores de risco da fasceíte plantar", afirma o membro do Nike Performance Council, Lance Walker, MS, PT e diretor de desempenho global

na Michael Johnson Performance (MJP). "Podem incluir aspetos como excesso de peso, mobilidade, estabilidade ou flexibilidade diminuídas da zona do

pescoço para baixo, desequilíbrios neuromusculares e padrões de esforço diferentes dos teus glúteos, apenas para citar alguns exemplos". Se praticas corrida e tens qualquer destas

características, o impacto repetitivo pode potencialmente influenciar toda a tua cadeia cinética, criar tensão na fáscia plantar e, eventualmente, transformar-se

numa lesão por utilização excessiva.





Tendo em conta a diversidades de causas, a melhor forma de te manteres longe de uma fasceíte plantar, ou na verdade de qualquer lesão, é tornares-te um corredor (e atleta) mais

forte, mais equilibrado, mais flexível e mais eficaz de um modo geral. O mais provável é que o que é válido para ti seja

diferente do que é válido para os teus outros amigos corredores.





Um bom ponto de partida é analisar a tua própria forma natural de correr e resolver diretamente quaisquer problemas que te esteja a provocar. "O impacto no calcanhar a

alta velocidade, por exemplo, pode colocar-te em risco de distensão muscular, reduzir a tua velocidade e criar problemas de absorção de choques, visto que o teu

calcanhar entra em contacto com o solo antes de todo o teu corpo enquanto a tua tíbia se desloca na direção oposta", afirma Walker. Por outro lado, aterrar com a zona do

meio do pé pode minimizar o impacto, mas deves também treinar fora da estrada - no ginásio e não apenas exercícios focados na corrida - para

fortalecer as tuas ancas, estabilizar a bacia, fortalecer e mobilizar os tornozelos e estabilizar o arco dos teus pés. Ajustar a tua postura

de modo a dares a passada com os teus pés debaixo das ancas e uma ligeira inclinação para a frente pode potencialmente ajudar a reduzir os

problemas da cabeça até aos pés.





Outra forma de minimizar o impacto repetitivo que a corrida tem no teu corpo, reduzindo assim potencialmente o risco de lesões (incluindo fasceíte

plantar) é diversificar o tipo de treino - e as sapatilhas que utilizas enquanto treinas - de forma regular. Todas as corridas devem respeitar um objetivo,

seja ele aumentar a força, a velocidade ou a resistência. E, de igual modo, todas as sapatilhas têm um objetivo. Na Nike, as sapatilhas "Run Long" proporcionam um

amortecimento adicional para melhorar a absorção de choques e suavizam os impactos nas tuas articulações quando percorres longas distâncias. As sapatilhas "Run Fast" dão-te

naturalmente um maior impulso na zona do meio do pé, o que pode diminuir o impacto e tornar-te mais eficaz. E as sapatilhas "Run Strong" foram concebidas para ajudar a

fortalecer os teus pés durante as passadas. Combinar estes estilos com os treinos adequados pode preparar-te para conseguires um maior sucesso

durante o teu treino.