DIZ ADEUS À CORRIDA DE PASSADA NATURAL/MINIMALISTA E OLÁ A

PASSADAS MAIS FORTES E NATURAIS.







Antes de existirem sapatilhas, as pessoas corriam descalças. Os corredores de elite incorporaram a corrida de passada natural no seu treino há décadas. Mas só há

cerca de 12 anos, em 2004, com a introdução da primeira Nike Free, é que o conceito começou a ser adotado por um público mais vasto.





Durante a sua investigação de campo sobre corrida, dois anos antes, os designers da Nike falaram com o treinador de atletismo de Stanford, Vin Lananna, que atribuiu parcialmente o

sucesso da sua equipa masculina (que venceu o Campeonato NCAA de Exterior em 2002) ao facto de treinarem descalços na relva. O treinador afirmou que esse exercício tornou os

atletas mais fortes e que os ajudou a prevenir lesões.





"Correr sem sapatilhas altera os teus padrões de ativação, tornando-te mais forte dos pés à cabeça. Terás uma melhor função do quadril, uma maior ativação dos

glúteos, uma melhor amplitude de movimentos no tornozelo e um maior envolvimento de todos os músculos/articulações de suporte na parte inferior do teu

corpo", afirma Lance Walker, membro do Nike Performance Council, MS, PT e diretor de desempenho global na Michael Johnson Performance. "Correr

descalço pode também reduzir o comprimento da tua passada em cerca de 3%, o que aumenta a economia e eficiência da corrida".





No entanto, correr descalço também tem os seus riscos. Assim sendo, a Nike decidiu tentar perceber como poderia levar os potenciais benefícios de

correr "descalço" até ao grande público, sem realmente pedir às pessoas para tirarem as sapatilhas. Para encontrar a resposta, a empresa lançou o seu próprio projeto

de investigação biomecânica, analisando os padrões de movimento e pressão de 20 homens e mulheres durante uma corrida de passada natural na relva. A conclusão

do designer Tobie Hatfield foi que deveria criar-se uma sapatilha mais leve, mais flexível e com um declive entre calcanhar e biqueira mais pequeno, que

incentivaria uma passada mais natural. No final, toda esta investigação resultou na primeira Nike Free 5.0 – um estilo que se enquadrou perfeitamente entre as sapatilhas mais

estáveis (10,0) e o andar descalço (0).





Ao longo dos anos, o conceito de corrida de passada natural/minimalista mudou completamente. A passada natural já não é considerada a resposta. Com um

número cada vez maior de investigações a demonstrar que os atletas atingem o seu melhor desempenho quando correm da forma a que estão destinados individualmente,

a Nike tem sido capaz de melhorar os seus designs de forma a imitar melhor a experiência de movimento natural, criando sapatilhas que também ajudam a tornar o atleta mais forte

à medida que coloca o pé novamente em controlo, em vez de simplesmente assumirem o controlo do pé. A versão mais recente da tecnologia Nike Free ("Run Strong") tem

uma sola exterior única, flexível e dinâmica que expande e contrai com o teu pé enquanto corres, reconhecendo que todos os atletas têm a sua própria passada.







"A maioria dos nossos treinos de "corrida natural" é feita com um volume inferior e uma intensidade superior", afirma Walker. "Para nós, trata-se de expor os atletas a

elementos de 0 – ou próximo disso – semanalmente e, depois, incorporar este estilo gradualmente nos seus treinos. Desta forma, quando voltam a calçar as sapatilhas,

são capazes de utilizá-las melhor, ser mais fortes e correr de forma mais eficiente".