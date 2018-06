No primeiro encontro da equipa, a equipa de investigadores introduziu estratégias de



hidratação e de nutrição, que foram ajustadas regularmente, mês após mês. Foram



também monitorizadas as temperaturas corporais e as taxas de transpiração.



Centraram-se também todas as atenções nos detalhes para as revolucionárias



sapatilhas Nike Zoom Vaporfly Elite que serão utilizadas no dia da corrida.

E quanto mais nos aproximamos da tentativa, mais importante se torna a temperatura



para a nossa equipa.

Para o sucesso do Breaking2 a leitura de temperatura mais importante é a diferença entre a



temperatura corporal interior e a temperatura da pele. Este valor é conhecido como



gradiente térmico.

"Estamos a tentar compreender a relação entre a temperatura corporal interior e a temperatura



da pele e queremos que esses dois valores sejam o mais diferente possível", afirma Brad Wilkins,



diretor da equipa NXT Generation Research do Nike Sports Research Lab. "Isso significa que o



gradiente térmico, o gradiente da temperatura interior em relação à pele, é realmente elevado".

De modo a manter um gradiente térmico elevado em cada corredor, a equipa está a centrar as



atenções na otimização das condições ambientais para o dia da corrida. Durante o nosso teste



de meia maratona, foram utilizados monitores interiores e exteriores para medir a temperatura



corporal interior e a temperatura da pele, respetivamente. Este processo forneceu os dados



onstantes necessários para compreender o impacto dos fatores térmicos no desempenho de cada



atleta. Para tentar otimizar o desempenho tendo em conta a temperatura, a cobertura de nuvens



e o vento, a corrida terá lugar ao longo de um intervalo de "lançamento" de três dias. Nesse intervalo



de três dias, a equipa vai escolher a manhã ideal para a corrida. Isto deve maximizar o gradiente entre



a temperatura corporal interior e a da pele, diminuindo o impacto dos fatores térmicos nos resultado



do desempenho dos atletas.

Outro fator importante que é afetado pelo ambiente é a hidratação. Durante os treinos, a equipa pesou



os corredores antes e depois das corridas, o que indica à equipa a quantidade de água que cada corredor



individual perdeu através da transpiração. Depois, a nossa equipa analisou de que forma o corpo de cada



corredor respondeu às suas respetivas estratégias de fluidos, com uma mistura de água açucarada



cuidadosamente preparada. Esta mistura continua a ser personalizada de acordo com a taxa de



transpiração de cada atleta e evolui à medida que nos aproximamos do dia da corrida.

Outros testes, tais como sistemas de imagiologia dos músculos, demonstraram a quantidade de açúcar



nos músculos dos atletas. Isto era fundamental porque os açúcares podem ajudar os corredores a



evitarem a exaustão que é frequente na maratona. Por outro lado, o excesso de açúcar também pode



provocar problemas de estômag e afetar o desempenho.