OS CORREDORES Como se mede o potencial de uma pessoa para fazer algo que nunca ninguém fez?



Algo que altera inequivocamente a forma como vemos a capacidade humana? São perguntas



para as quais a equipa científica da Nike teve de encontrar respostas, ao procurar os corredores para



desafiarem a marca de duas horas da maratona. Ao juntar as mentes mais brilhantes da fisiologia, da corrida e



do desempenho atlético, a equipa desenvolveu um conjunto de testes para identificar não só os corredores



mais rápidos do mundo, mas também aqueles que poderiam ser ainda mais rápidos.





Após os testes, três corredores destacaram-se como capazes de superar a barreira das duas horas:



Eliud Kipchoge do Quénia, Lelisa Desisa da Etiópia e Zersenay Tadese da Eritreia.



Três países distintos e três trajetos muito diferentes uniram-se para



descobrir o caminho mais rápido para os 42,195 quilómetros.