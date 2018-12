Na Nike, esforçamo-nos por criar calçado para jovens atletas que seja resistente e flexível para se adaptar às necessidades de crescimento (e de atividade) do seu filho. Embora todas as sapatilhas Nike Jovens Atletas sejam adequadas para as brincadeiras do dia a dia, algumas são mais específicas para as necessidades de um determinado desporto. As sapatilhas específicas de desporto são fabricadas a pensar nas necessidades desse desporto, de forma a ajudarem a melhorar o desempenho do atleta no mesmo (por exemplo, sapatilhas de running para correr, sapatilhas de basquetebol para jogar basquetebol).