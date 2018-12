Os ferozes Monstars da Moron Mountain estão de volta à Terra para se vingarem da derrota histórica contra a Tune Squad há vinte anos. Desta vez, estão a usar as sapatilhas que MJ calçou quando os derrotou, as AJ XI. Voltam agora com esperanças de vencer o esquadrão de Jordan e transmitir a sua mensagem pestilenta de obediência. Mas ainda não se deram conta de que o esquadrão de Jordan está agora equipado com as máquinas antigravidade AJ XXXI e preparado para DESAFIAR esta equipa terrível de rufias com o seu tipo de basquetebol genuíno.