Blake Griffin EXTREMO-POSTE Blake Griffin costuma estar por cima do cesto. O extremo-poste versátil tem feito carreira a aniquilar o adversário, ao subir a fasquia em termos de acrobacia e exibições durante o jogo. O seu esforço impressionante para vencer o concurso de afundanço deixou o cesto e alguns dos melhores centrais da liga a tremerem. Blake e Chris Paul, colega da Jordan Team, são os presidentes de Los Angeles, colocando esta cidade na luta pelo título pela primeira vez na história da equipa. Com o seu irmão Taylor, Blake criou o The Griffin Family Relief Fund. Depois de um tornado destruir a cidade de Moore, no Oklahoma, Blake criou o Project Smile Moore, como parte de um plano a longo prazo para reconstruir a comunidade afetada.