EXIGIMOS QUE OS MATERIAIS SEJAM REUTILIZADOS DE UM PRODUTO PARA O PRÓXIMO. As sapatilhas que correram a sua última distância transformam-se em pistas para os corredores mais rápidos do mundo. As garrafas de água regressam sob a forma de equipamentos utilizados nos mais importantes palcos do futebol. Cada produto fabricado com materiais NIKE GRIND é concebido a pensar no desempenho.