TUTORIAL: FRONTSIDE POWER

CARVES COM CARISSA MOORE "Sempre admirei e estudei os melhores surfistas", afirma a tricampeã mundial

Carissa Moore. "Atletas como o Pancho Sullivan, Taylor Knox e Kelly, que praticam um tipo de

surf de rail que nunca envelhece." Para dominar o rail, Moore passou inúmeras horas com Sullivan a aperfeiçoar aquela que é agora

reconhecida como a técnica mais letal do surf feminino. Embora o carve de Carissa seja

absolutamente mortal, é melhor demonstrado em pontos como Bells,

Rincon e Honolua Bay. Neste episódio tutorial, explicamos a mecânica por trás do carve campeão de

Carissa. Presta especial atenção à rotação dos ombros e ao seguimento.

Pode significar a diferença entre um arco perfeito e o caminho para o desastre.