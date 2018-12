THE TEN: NIKE AIR PRESTO X OFF-WHITE A Nike e o Virgil Abloh reeditam as The Ten: Nike Air Presto x Off-White em

Branco. Esta abordagem maximalista ao ícone do início dos anos 2000

conta com elementos de design adicionais encravados novamente no

reforço e ao longo do calcanhar, ao mesmo tempo que mantêm o ajuste

adaptável caraterístico. DISPONÍVEIS A 03/08