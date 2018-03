TRAÇÃO PARA VELOCIDADE O sistema de tração Mercurial foi redesenhado

para garantir máxima velocidade. A base para o pé ergonómica, o sistema

de aderência pé-chuteira e a placa com contornos 3D combinam-se com

pitões com um posicionamento preciso para garantir arranques e

paragens com velocidade explosiva, para te permitir jogar

com a maior rapidez possível.