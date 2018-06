A GUERRA É GANHA NOS TREINOS Incansável na sua missão de melhorar o seu jogo, Ronaldo treina com mais paixão

do que ninguém no mundo do futebol. E compensa: a sua resistência permite que esteja

preparado para atacar até aos últimos segundos do jogo, a sua estatura dá-lhe vantagem

na luta pela bola e a sua força de pernas ajuda-o a ganhar cabeceamentos com mais

de 2,4 metros de altura. Embora desejado para as capas de revistas de todo o mundo,

treina para o desempenho e não para a forma. "Não preparo o meu corpo para ser

bonito… faço-o pelo futebol, para estar preparado para todas as batalhas."