SENTE O CONFORTO ASSIM QUE AS TIRAS DA CAIXA Depois de apurar que PG andava a usar sapatilhas meio número abaixo

do seu, a equipa de design da Nike propôs-se criar umas sapatilhas com

o ajuste firme de que ele gostava, mas com conforto acrescido. Começaram

com o conceito original de tira no antepé de PG e integraram cabos Flywire

ultraleves e extremamente resistentes, que funcionam de forma meticulosa

para aperfeiçoar a elasticidade e o suporte. Era necessário garantir que o

extremo-base de 2 m se conseguia deslocar em todas as direções e parar e

arrancar rapidamente. Em seguida, aumentaram a espessura da palmilha, o

que resultou em conforto macio assim que forem retiradas da caixa. "Basta

pegar nelas e calçá-las para nos sentimos imediatamente fantásticos", afirma

Tony Hardman, designer da Nike.