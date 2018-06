POR TRÁS DO DESIGN MELHORES SAPATILHAS ATRAVÉS DA CIÊNCIA Da forma como Kyrie se movimenta até parece que consegue desafiar as leis da física.

Mas foi a ciência por trás destes destaques que mais inspirou o designer da Nike Basquetebol,

Leo Chang. Por exemplo, porque Kyrie consegue desacelerar tão rapidamente—de 20 km/h

a praticamente zero em 0,2 segundos—precisa de um ajuste absolutamente firme.

Chang desenhou uma tira que envolve o pé de Kyrie, tornando o seu salto com elevação

mais mortífero do que nunca.