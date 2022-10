The Kop: tradições antigas, sangue novo

O Spion Kop 1906, formado em 2013 para ajudar a organizar exibições de adeptos como um dos grupos não oficiais que se consideravam alguns dos atuais guardiões da The Kop. A The Kop foi construída em 1906 e o seu nome remete para uma batalha na Guerra do Bóeres, na qual muitos naturais de Liverpool morreram numa colina íngreme chamada Spioenkop. Anos mais tarde, a parte inferior da The Kop de Liverpool transformou-se num ícone cultural único.

Conversámos com um membro do Spion, o Sam Evans, sobre a importância das suas emblemáticas faixas que desempenharam um papel fundamental na identidade e no sentido de propósito do grupo. Neste fanzine, terás não só a oportunidade de conhecer a história do grupo, como também a paixão e o compromisso que os membros trazem ao Kop.