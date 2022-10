História de uma apoiante do Liverpool: Lil C

No que diz respeito ao Liverpool FC, a paixão da Lil C é inabalável. A sua abordagem perseverante face ao trabalho e à música reflete-se no espírito tenaz do seu clube. "Entre os adeptos do Liverpool existe um enorme sentimento de resiliência e o espírito de que ‘conseguimos superar as adversidades quando as coisas não nos correm bem’. Ainda só estamos a começar a ver o verdadeiro potencial e a alcançar os objetivos que aguardámos e esperámos durante todo este tempo. Penso que tudo se resume a esta ideia de expetativa. Quando as pessoas não esperam muito de nós e nos erguemos para desafiar e oferecer mais do que estavam à espera, esse é o verdadeiro significado de resiliência. Os artistas vivem isto constantemente. As pessoas podem dizer ‘Não, isto não é suficientemente bom’, ‘Não, isto não tem a sonoridade que pretendo’, ‘Não, não estás a criar uma música comercialmente viável’... Mas o que interessa é como enfrentas essas dúvidas e provas como todos estavam enganados."

A Lil C sugere que existe um paralelismo entre a música e o desporto. "No desporto, os atletas são talentosos. Na música, os artistas são talentosos. O talento não é subjetivo. Ou existe, ou não existe. O facto de alguém o validar ou não é irrelevante."

Como adepta do Liverpool, a Lil C teve de aceitar que as coisas não corressem da melhor forma. Ao longo de anos de expetativas goradas, seria de esperar que se tivesse dado por vencida. Mas a Lil C mantém-se otimista mesmo quando o seu clube tenta alcançar o impossível.

"Só temos de reavaliar a situação, ignorar as expetativas e simplesmente eliminá-las e ver o que acontece quando pessoas boas se reúnem."