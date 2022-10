Fãs do Liverpool: uma família global

O Spion Kop 1906, formado em 2013 para ajudar a organizar exibições de adeptos e o que viria a ser um dos muitos grupos não oficiais que se consideravam alguns dos atuais guardiões da The Kop, está mais forte e mais unido do que nunca e traz novos Kopites mais jovens.

"Basicamente, éramos apenas um grupo de rapazes que seguia o Liverpool em casa e fora", explica Chris Hudson, um membro fundador do 1906. "Alguns de nós tinham bandeiras dentro de Anfield e todos nós ficávamos na mesma secção na The Kop. Queríamos melhorar as coisas. O ambiente no estádio era mau e nós pensámos que, se trabalhássemos em conjunto, se adicionássemos um pouco de cor, um pouco de tradição no estádio, as coisas podiam melhorar.

Decidimos reunir-nos na parte de baixo da The Kop com as nossas bandeiras, para o fazer enquanto grupo e não como indivíduos. Propusemo-nos a começar por decorar com bandeiras. Queríamos garantir que todos podiam desfrutar do jogo e fazer de Anfield um lugar melhor, visualmente e em termos de ambiente. Na verdade, foi bastante simples."

É este espírito único de fazerem as coisas eles próprios e de trazer mudanças reais que são sinónimo da atitude típica de Liverpool que fez com que este clube voltasse ao topo e, sete anos mais tarde, uma revolução ocorresse realmente em Anfield. O lado conquistador de Jürgen Klopp contribuiu para o já impressionante historial de troféus europeus do clube, sendo invencível na liga em casa durante três épocas e, por fim, trazendo o troféu mais cobiçado de Liverpool ao vencer a Premier League.