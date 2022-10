Earl Jenkins

O trabalho árduo do Earl permitiu criar uma comunidade. Uma zona que sofreu durante décadas tem agora esperança e tudo isto começou com o futebol, uma modalidade que nem sequer foi o primeiro amor do Earl.

"O futebol nem era bem a minha onda", afirma a sorrir, "apenas o fazia para apoiar as crianças. Tudo começou quando comecei a colaborar com o Stanley House, um clube local fundado pelo Howard Gayle, antigo jogador do Liverpool. Um pouco mais tarde, estava a trabalhar no Granby Toxteth Youth Forum e o Tiber FC (que era o nome do clube nessa altura) e eu precisávamos de um espaço interior para treinar as crianças durante o inverno. Foi assim que começou o meu envolvimento com o Unity Youth Centre."

"Algumas semanas antes tinha havido lá um incidente com uma pistola e não tinham a certeza se iam dar continuidade ao centro. Disseram-me que iam formar um Conselho e então eu disse para me incluírem no Conselho. Depois de fazer parte do Conselho, passei também a ser Presidente do Unity."

A partir daí, o Earl iniciou uma carreira que implicou dedicar imenso tempo a apoiar os outros membros da sua comunidade. Apesar de ele próprio ter uma família grande, o Earl conseguiu sempre alargar o seu sentido de responsabilidade e cuidado àqueles que o rodeiam. Embora a sua carreira tenha surgido de forma não intencional, o Earl foi sempre uma pessoa de se chegar à frente quando os outros não estão preparados para o fazer.