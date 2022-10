179,99 €

Deixar a herança para trás? Nunca. A famosa designer Chitose Abe transporta a sua visão unificadora para um ícone do calçado, em celebração do 50.º aniversário do primeiro clássico da Nike. Oferecendo-te um estilo que parece ter viajado no tempo, os materiais que remetem para os anos 70 como o nylon e a camurça combinam-se com o amortecimento Zoom Air no antepé para criar um look que desafia os limites e impulsiona o design da Nike para o futuro. A estética unida da sacai (duas bocas, dois Swooshes, duas línguas) cria camadas de detalhes, enquanto a sola intermédia esculpida mantém o design em forma de cunha do modelo original para um toque experimental que te permite aliar o passado ao presente. Aperta os atacadores, viaja no tempo e chama as atenções com as Zoom Cortez x sacai.

SKU: DQ0581-100