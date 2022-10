Tão modernas e simples. Quando o MJ ganhou o seu primeiro título com as Air Jordan 6, foi um momento que deixou o resto do mundo do basquetebol em alerta: havia um novo xerife na cidade. Quando garantiu o título número seis, já tinha derrotado toda a liga e os seus adversários pelo trono. Sente a história por trás dos campeonatos com as Air Jordan 6 "Mint Foam", uma nova versão com uma base neutra e com detalhes brilhantes na sola intermédia, no bloqueio dos atacadores e na palmilha. A sola exterior glacial translúcida completa este modelo com um toque de estilo dos vencedores de títulos.

SKU: DQ4914-103