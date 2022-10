Inspiradas na fusão do basquetebol feminino com a prática do basquetebol no exterior, estas AJ5 de perfil baixo estão prestes a elevar o teu jogo. O grafismo ousado inspirado na modalidade remete para a criatividade espontânea e a agitação de jogos improvisados em campos desgastados. A cor Coconut Milk destaca-se sobre a camurça preta, oferecendo um look de elevado contraste. A sola exterior semitransparente confere um toque arrojado, enquanto os elementos com integração de design refletor na sola intermédia garantem que as tuas jogadas se destacam. Aperta os atacadores e prepara-te, pois não estás apenas no jogo, mas sim na linha da frente.

SKU: DA8016-100