Eleva a fasquia e domina o jogo. Inspiradas no equipamento de 1985 que Sua Leveza usou durante uma digressão de exibição em Itália (e no deslumbrante afundanço que fez partir o vidro da tabela), estas sapatilhas combinam alta-costura italiana com o estilo inegável do MJ. A pele sintética semimate extremamente luxuosa e a pele em relevo transformam o mundo na tua passarela, enquanto as costuras de calibre grande aumentam o teu poder fora do campo. Para acabar, a boca macia com forro de lã cardada permite que voes em primeira classe.

SKU: DO9369-101