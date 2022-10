A NOCTA, uma coleção para o coletivo, chegou. O vestuário que se ajusta às formas do corpo presta homenagem ao desporto, mas está enraizado e é inspirado nas pessoas que percorrem as ruas, que estão em movimento e que querem essenciais funcionais, confortáveis e elevados para o dia a dia.



As silhuetas intemporais e as linhas estilizadas espelham a evolução da Nike ao longo dos anos. Neste lançamento, a paleta de cores agressiva e distinta a preto e dourado University deixa uma primeira impressão surpreendente. Uma mistura de detalhes funcionais e cosméticos, como caneluras com integração de design refletor e Swooshes biselados em toda a coleção, confere detalhes subtis, mas distintos, que se complementam. Cada peça está marcada com os símbolos da NOCTA e do espírito da noite.