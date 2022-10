179,99 €

Com uma fusão de dois ícones, as Nike x sacai VaporWaffle representam o passado e o futuro da Nike Running. As sapatilhas combinam as Nike Vaporfly com as Pegasus clássicas de 1983 de uma forma que só a sacai consegue fazer, criando um look concebido para quebrar barreiras. Desta vez, as VaporWaffle regressam em paletas monocromáticas essenciais com detalhes alternados. A base de nylon em preto apresenta sobreposições de camurça e pele em Off-Noir, enquanto as duas línguas contrastantes em preto e Off-Noir conferem uma mudança de estilo subtil. As solas exteriores em borracha de goma completam o look neutro e ousado das VaporWaffle, sendo perfeito para usar no dia a dia e com qualquer conjunto que possas imaginar.

SKU: DD1875-001