A CACT.US CORP juntou-se à Nike para aumentar o conforto nesta camisola de lã cardada Polartec® macia com fecho a 1/4. Foi imaginada, concebida e construída no âmbito de uma coleção para a imprevisibilidade da exploração diária. Fabricada com, pelo menos, 75% de fibras de poliéster reciclado, esta camisola de lã cardada com fecho a 1/4 está preparada para a jornada que tens pela frente, onde quer que ela te leve.

O bolso foi concebido para bloquear os sinais emitidos/recebidos pelos telemóveis. Quando o telemóvel está no bolso, podes perder chamadas ou mensagens importantes ou perder a ligação com dispositivos emparelhados.