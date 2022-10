"Segue a tua luz" e permite-te brilhar de manhã até à noite com os chinelos Jordan impregnados com o toque de boas energias e baseado no lema "vai atrás dos teus sonhos" de J Balvin. O azul Celestine extremamente elegante cria um fundo perfeito para os painéis almofadados e os grafismos com nuvens que proporcionam uma sensação de frescura na tira. Os detalhes em arco-íris (e o logótipo de rosto sorridente de assinatura de J Balvin) vão arrebatar os corações dos transeuntes. Calça-os e exibe-os depois do sol se pôr, porque a espuma debaixo do pé extremamente macia e que brilha no escuro irá garantir que te destacas.

SKU: DR1330-413