Concebidas com apenas duas peças, sem cola e com muito conforto, as ISPA Link vão mudar a forma como pensas sobre sapatilhas. Com componentes integrados e guiados pela filosofia de design circular da Nike, todos os pares são criados com a intenção de utilizar o mínimo de materiais possível. No entanto, não te preocupes: mesmo com este design perfeitamente simples, a sensação por baixo do pé é de puro prazer. O pé repousa na parte superior da sola intermédia em espuma extremamente macia. A parte superior em malha arejada cria um ajuste tipo bota que envolve o teu pé a cada passada. Começa e não pares; é tão simples como contar até dois. Quando terminares, não precisas de as destruir. Basta deixá-las numa loja Nike aderente para ajudares a prolongar a sua vida.

SKU: CN2269-003