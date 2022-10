99,99 €

Após o lançamento das Dunk Low "Plum" no início deste ano, estamos de regresso com outro estilo exclusivo do Japão do ano de 2001. A paleta de cores "Veneer" é há muito cobiçada pelos seus tons ecléticos e pelas texturas suaves. Agora, está de volta no mesmo molde que as originais, revestida de camurça premium e tonalidades de Veneer, roxo profundo e verde Autumn. Esta nova versão também conta com línguas de malha, etiquetas entrançadas na língua e letras Nike bordadas na presilha do calcanhar, tal como o modelo original. Calça umas sapatilhas que fazem parte da história do sportswear antes que este clássico de culto volte a desaparecer.