100,00 €

Antes de cimentarem o seu estatuto de ícone da moda urbana e essencial do skateboard, as Dunk começaram a sua jornada nos campos universitários. O design deu nas vistas em 1985, altura em que foram lançadas num pack de produtos com coordenação de cores para programas universitários. Agora, algumas dessas famosas cores de equipas estão de regresso para comemorar o 35.º aniversário do modelo. Esta edição combina uma parte superior de pele em branco neutro com sobreposições em vermelho University. Agarra já esta abordagem elegante a uma silhueta intemporal para conseguires uma parte da história do calçado.