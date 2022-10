179,99 €

Chris Gibbs e a sua equipa revolucionaram o jogo ao vasculhar a terra pelo melhor equipamento com uma obsessão pelo calçado exclusivo do Japão nos anos 90. Agora, a UNION reinventa os seus favoritos dessa era numa coleção que presta homenagem às três cidades a que chamaram de casa: Nova Iorque, Los Angeles e Tóquio. A paleta de cores UNION x Dunk Low "Argon", com uma parte superior não rasgável e costuras inacabadas, confere um toque de modernidade a um clássico que inspirou Gibbs há anos.

SKU: DJ9649-400