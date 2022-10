Com um look desgastado e fácil de usar, as Dunk regressam à forma, ao look e à sensação do modelo de cano alto de 1985. A ganga desbotada em Barely Rose adiciona uma explosão de energia até nos dias mais quentes. Os detalhes com extremidades inacabadas e costuras contrastantes conferem uma sensação de espírito livre a qualquer visual. Além disso, a sola intermédia desgastada permite introduzir um pouco do espírito do gancho do basquetebol novamente nas ruas. Por isso, aperta os atacadores e enfrenta o jogo em qualquer lugar com o conforto de umas sapatilhas de cano alto amortecidas.

SKU: DQ8799-100