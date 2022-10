A Nike e a UNION LA juntam-se para celebrar o 50.º aniversário das Cortez, reinventando-as como uma expressão da diversidade cultural de Los Angeles. Atualizações subtis, mas com impacto, como as subcamadas em tecido entrançado, as sobreposições em camurça espessa e a biqueira em borracha, prestam homenagem à vivacidade dos habitantes de LA e à rica história que este ícone tem na cidade. A sola intermédia em espuma Crater e a sola exterior fabricada com, pelo menos, 10% de Nike Grind proporcionam um estilo renovado para a geração atual, enquanto o look global mantém a ligação ao modelo original de 1972.

SKU: DR1413-002