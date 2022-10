119,99 €

Chitose Abe aborda as colaborações de forma clara e distinta, procurando estabelecer uma ligação verdadeira que permite criar algo novo e inesperado. O seu método é uma dicotomia que combina a estabilidade com provas dadas e o risco explorativo. O objetivo de Abe é homenagear o familiar, ao mesmo tempo que abre portas ao novo.



Seguindo a direção de Abe e da sua marca sacai, este design reinventa as Blazer ao ajustar a silhueta clássica. A colaboração apresenta uma parte superior em pele com forro de espuma exposto, bem como as línguas sobrepostas e os atacadores duplos de assinatura da sacai. A base neutra contrasta com caraterísticas ousadas inspiradas nas paletas de cores das Blazer originais.