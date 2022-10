Preço indisponível

Fiéis à abordagem abrangente e de fonte aberta de Virgil Abloh ao desenvolvimento e à modificação dos produtos, as Nike x Off-White™ Blazer Low combinam uma estética multidisciplinar e de vários desportos. Ao explorar os arquivos da Nike, Abloh inspirou-se nas silhuetas emblemáticas do basquetebol, do skateboard e do running em trilhos, e começou a reconsiderar as formas e as caraterísticas com uma nova visão.

Ao reunir diferentes modalidades e silhuetas, esta versão distinta das Blazer Low realça a linguagem de design de Abloh. Através de sessões de design colaborativas e de várias mensagens de texto, uma das formas favoritas de trabalhar de Virgil, e juntamente com a equipa de design da Nike, focou-se em "combinar linguagens para uma nova assinatura", destacando como isso acontece quando elementos não relacionados são combinados de forma inesperada. Abloh e a sua equipa executaram as suas ideias com uma secção do calcanhar em TPU que se destaca nas Blazer Low, inspirada na forma clássica do calcanhar das Air Terra Humara. Para chegar a este ponto, Abloh colocou diretamente a seguinte questão numa sessão de design: "Será que podemos dividir o molde das Humara originais e fundi-lo com uma sola vulcanizada?" Este entusiasmo divertido em torno de novas oportunidades permitiu novas possibilidades e, com elas, surgiram as Blazer Low Off-White™.

Os detalhes de assinatura Nike x Off-White™ completam as sapatilhas, incluindo caraterísticas sobre os atacadores, a presilha com Swoosh, a língua em espuma exposta e os orifícios perfurados, para conferir uma atitude utilitária e de "faça você mesmo" a umas sapatilhas concebidas com conhecimentos especializados e uma paixão por desafiar os limites.

SKU: DH7863-001