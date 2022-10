Este Prateado Metalizado com apontamentos em Vermelho, Branco e Preto deverá parecer estranhamente familiar. Em 1997, era a paleta de cores em "Prateado Metalizado" original do lançamento das Air Max 97. É na parte inferior que as sapatilhas mostram elementos modernos. A câmara de ar a todo comprimento original foi substituída pela revolucionária unidade Air-Sole das Air VaporMax. O passado e o presente unem-se na derradeira saudação às Air em grande.