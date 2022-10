Perguntámos ao adivinho da Nike o que o futuro te reserva. A sua resposta? Muito conforto. Criadas com base no conceito de "carga concentrada" (tradução: excelente reatividade, uma melhor sensação e amortecimento otimizado), as Air Max Scorpion são um novo capítulo no livro da magia do calçado. Observa novamente a bola de cristal e verás um design revolucionário que combina tecido de froco extremamente macio com Flyknit incrivelmente leve. Além disso, os toques de Lemon Wash contrastam com uma parte superior neutra para uma estética elegante e desportiva, sendo o acabamento perfeito para o teu look encantador.

SKU: DJ4701-001