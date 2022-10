Prestando homenagem ao ícone do basquetebol Penny Hardaway, as Air Max Penny são uma réplica quase exata do modelo original dos anos 90 (as suas primeiras sapatilhas de assinatura). Desde o Swoosh tipo joia até à canelura tipo asa nas laterais, os detalhes autênticos proporcionam um estilo retro. O Photon Dust moderniza o look, enquanto a sola exterior em Coconut Milk e a unidade Air a condizer trazem o estilo cobiçado fora do campo. Por falar em amortecimento Air, prepara-te para um conforto com nível de desempenho que tens de ver para crer.

SKU: DX5801-001