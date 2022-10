150,00 €

As aclamadas Air Max 90 de 2013 foram reinventadas para celebrar o 30.º aniversário da emblemática silhueta. O look evoluído ganha vida com um padrão em Duck Camo que se destaca sobre uma base vibrante em Infrared. O Swoosh inspirado em pele de cobra das sapatilhas também presta homenagem à versão de 2013. Com todos os elementos em harmonia na construção reinventada das Air Max 90, o design vibrante é uma verdadeira celebração do 30.º aniversário da silhueta intemporal.