170,00 €

As Nike x Travis Scott Air Max 270 "Cactus Trails" canalizam a forma como o Travis Scott foge à realidade através da sua própria imaginação para um mundo em que ele e os seus fãs se perdem. O design combina uma atitude e uma estética dos anos 90 com uma sensação de desgaste. Os tons de castanho, Tan e laranja na primeira camada pintada da espuma exposta derivam de um estilo inspirado em trilhos de sobreposições com uma paleta de cores semelhante à afinidade do Travis Scott pelo estilo vintage.

A sola intermédia combina a espuma Nike React com uma unidade Air de 270 graus no calcanhar. As ondas na parte superior funcionam como uma extensão das ranhuras incorporadas na sola intermédia, enquanto a lã cardada no tornozelo proporciona um toque macio e confortável. O logótipo Cactus Jack surge na presilha do calcanhar e na palmilha, enquanto um bloqueio dos atacadores colorido e retro permanece na presilha da língua. Versões para adulto, pré-escolar e para bebé disponíveis.