Regressam mais arejadas do que nunca: estabelecemos uma parceria com a Stüssy para apresentar uma abordagem de verão das Air Max 2013. Os detalhes em malha aberta em contraste com as sobreposições sem costuras desportivas ajudam-te a manter um look moderno e uma sensação de frescura, enquanto o posicionamento da icónica marca Stüssy vai criar grandes ondas. Os pormenores em gradiente colocam o toque final neste essencial para o tempo quente. Aperta os atacadores, tens mais um lançamento a caminho.

SKU: DO2461-001